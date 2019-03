Nach Medizin- und Flugzeugtechnik, Maschinen- und Werkzeugbau erobert der 3-D-Druck die Architektur. Die Technologie beschleunigt, verbilligt und flexibilisiert das Bauen - und könnte das Problem der Wohnungsnot lösen.

Sein Haus erscheint Nordine Ramdani noch immer wie ein Wunder. Obwohl der Kranführer sich bestens auskennt mit dem Aufbau von vier Wänden. Doch was hier im Viertel Bottière der westfranzösischen Großstadt Nantes entstanden ist, das war selbst für ihn neu. Jede freie Minute hat Ramdani zugeschaut, was sich auf der Baustelle tat - und gestaunt. Wie schnell das ging. Fast wie von Geisterhand.

Im vergangenen Sommer sind Ramdani, 45, seine Frau Nouria und die drei kleinen Töchter aus einem Sozialbau der Sechzigerjahre in ihr Haus gezogen. Der flache Bau aus dem 3-D-Drucker liegt wie ein riesiger Bumerang da, wie ein Mahnmal der Moderne inmitten eines ziemlich betagten Wohnblocks. Und das ist er ja auch. Seine Mauern bestehen nicht aus Ziegeln und Mörtel. Sein Beton wurde nicht in Bretterschalungen gegossen. Stattdessen zog ein Roboter die Betonwände hoch. Schicht für Schicht. In nur 55 Stunden. Fast ohne menschliches Zutun.

Das Pionierprojekt im Nordosten von Nantes ist Teil eines weltweiten Wettstreits: Quer über den Globus entstehen Baustellen, auf denen Roboter Häuser errichten, präzise und pausenlos, stoisch, rund um die Uhr. Wichtigstes Werkzeug dabei: riesige Materialdrucker, die Beton schichten und Wände wachsen lassen. Billiger und schneller als mit herkömmlicher Technik - und in besserer Qualität. Im niederländischen Eindhoven wächst derzeit sogar eine ganze Wohnsiedlung aus der Düse.

Der 3-D-Druck hat sich bereits in vielen Branchen bewährt: Zahnlabors nutzen das Verfahren, um personalisierte Kronen aus Metall zu fertigen. Hörgerätehersteller produzieren gut sitzende Hilfen per Kunststoffdruck. Der Flugzeugbauer Airbus druckt Türhalter aus Titan für seine A350-Passagierjets. Und weil die Drucker das Material nur noch dort aushärten lassen, wo Kräfte darauf wirken, sind die Teile bei gleicher Stabilität viel leichter - und in der Form flexibler, als wenn sie traditionell gefräst, gesägt oder gegossen würden. Diese Vorteile wollen sich Konstrukteure nun auch auf dem Bau zunutze machen. Die 3-D-Drucker sollen Kosten senken und Bauherren mehr Freiheit beim Design ermöglichen.

In Nantes lässt bereits die ungewöhnlich geschwungene Form des Hauses, in dem die Ramdanis leben, darauf schließen, dass hier niemand mit Ziegeln und Mörtel hantiert hat. Die umstehenden Bäume werfen Schatten auf die weißen Mauern; kein einziger musste gefällt werden. "Yhnova", wie die Konstrukteure ihr Gebäude getauft haben, windet sich in einem großen Bogen um das Gehölz.

Wände wie ein Sandwich

Und wie sieht es drinnen aus? An das geräumige Wohn- und Esszimmer mit offener Küche schließen sich vier Schlafräume und Badezimmer an. Dass die Küche nicht in einem eigenen Raum untergebracht ist, für die Ramdanis ist es ein Glück: Zwei Familien, die auf der Warteliste ganz oben standen, gefiel die Raumaufteilung nicht. Die Ramdanis auf Platz drei zögerten keine Minute. "Als sie mich angerufen haben, konnte ich es erst gar nicht glauben", sagt Nouria Ramdani. Vor drei Jahren, nach der Geburt der dritten Tochter, hatte sie beim Wohnungsamt eine Fünf-Zimmer-Wohnung beantragt.

Was Kranführer Ramdani beim Bau des Hauses faszinierte, haben die Studierenden im Fachbereich Robotik und Automatisierung der Universität Nantes während der Arbeiten in einem Video festgehalten: Da fährt ein rechteckiger Roboter - kaum mehr als mannshoch, einen Meter lang und einen Meter breit - über die betonierte Bodenplatte. Er folgt dem Bauplan, den die Konstrukteure in seinem Speicher abgelegt haben. Nur gelegentlich greift einer der Begleiter zu einem Steuergerät, das an den Controller eine Spielekonsole erinnert, und justiert die Maschine nach.

An der Spitze eines vier Meter langen Greifarms, wie man ihn etwa aus dem Autobau kennt, trägt der Roboter eine Düse, durch die er die Werkstoffe an die gewünschten Stellen spritzt. Im ersten Durchgang ist das eine schnell härtende Polyurethan-Masse, die an Bauschaum erinnert. Der Roboter trägt sie links und rechts der in die Bodenplatte eingelassenen Stahlstreben auf, wo die Wand entstehen soll. Sobald er Hüfthöhe erreicht, wechseln die Bauarbeiter, die bisher kaum mehr als eine Zuschauerrolle innehatten, die Düse. Dann fließt eine Mischung aus Sand, Zement und Wasser in den Raum zwischen die zuvor aufgetragenen Schichten aus gehärtetem Kunstharzschaum.

Handwerker dringend gesucht

So geht es mehrmals im Wechsel, bis die Wände so hoch sind, wie die Konstrukteure es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...