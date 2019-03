Klare Ansage des BMW-Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger im Hinblick auf die punktuelle Zusammenarbeit mit der Daimler AG. Soll es sich da um temporäre, punktuelle Kooperation handeln? Dazu die Aussage: Es soll eine "langfristige Zusammenarbeit" mit der Daimler AG geben. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Generell setzt BMW auf Kooperationen und will nicht alles in Eigenregie machen. Beispiel Ladepunkte für Elektro-Autos. Da will BMW im Rahmen des sogenannten "Charge Now" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...