Wer nach dem Bachelor den Master machen möchte, sucht nach dem besten Studiengang seiner Fachrichtung. Dekane der besten Fakultäten aus dem WiWo-Uni-Ranking geben Tipps, worauf Interessierte achten sollten.

Schon ein Blick auf die Internetseiten diverser Hochschulen offenbart, wie viele Studiengänge es gibt und von denen vor der Bologna-Reform 2010 mutmaßlich noch nie jemand etwas gehört hat. Klangvolle Bezeichnungen wie "Szenische Forschung", "Retail Design" oder "Marken- und Kommunikationsdesign" stehen eher pauschal benannten Masterprogrammen wie "Kultur, Medien und Ästhetik" oder "Betriebswirtschaftslehre und Sportmanagement" gegenüber.

Das Potpourri aus den 19.000 Masterabschlüssen ist verführerisch und verwirrend zugleich. Einerseits können sich Personalchefs bei Vorstellungsgesprächen oft keine Vorstellung über die Studieninhalte machen, andererseits entpuppt sich der einstige Wunschstudiengang bei manchen Studierenden erst nach den ersten Präsenzwochen nicht als das, was sie sich vorgestellt haben. Die WirtschaftsWoche hat Dekane der besten deutschen Fakultäten für BWL und VWL des WiWo-Uni-Rankings 2018 gefragt, was einen guten Masterstudiengang auszeichnet.

Klarer und logischer Aufbau

Wenn schon der Name des Studiengangs nicht eindeutig preisgibt, was seine Inhalte sind, dann sollte zumindest der Modulaufbau Aufschluss geben. Hier haben die Dekane der Universitäten eine klare Haltung, die auch Volker Hahn vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Konstanz vertritt. "Sehr wichtig ist, dass die Lernziele, die Aufgaben der Studierenden und die notwendigen Lehrmaterialien klar definiert sind". Studierende sollten darauf achten, dass der Masterstudiengang auf bereits bekannten Inhalten des Bachelorstudiums aufbaut oder sich auf diese bezieht. Im Hochschuldeutsch heißt das, dass sie entweder vollständig oder teilweise konsekutiv sind. Ein Master ohne diesen Bezug bedingt zwangsläufig Mehraufwand wie zusätzliche Tutorien, Nacharbeit in Lerngruppen oder eigenverantwortliche Nacharbeit, so die gängige Meinung der Hochschulvertreter.

"Im Gegensatz zu einem Bachelorstudium sollte in einem Master stärker die Möglichkeit zur Vertiefung gegeben sein", präzisiert Steffen Löv von der Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Seiner Meinung nach geht dies über zwei Arten. Einerseits in kleinen, fachbezogenen Masterstudiengängen und andererseits durch viele Individualisierungsmöglichkeiten bei großen Studiengängen wie beispielsweise den Wirtschaftswissenschaften.

Fokussierung und Ausrichtung

Vor allem hinter relativ allgemein benannten Studiengängen lauern oft kleine, aber feine Tücken. Klang im ersten Moment das Studienprogramm "Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation" wie ein Master für angehende Manager mit BWL-Hintergrund, so stellt er sich später als arbeits- und organisationssoziologischer Studiengang heraus.Damit Studierende nicht solch einen Schreckmoment erleben, empfehlen die Dekane sich vor allem über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...