Im britischen Parlament beginnt die Woche mit einer erneuten Brexit-Debatte. Die nächsten Tage könnten darüber entscheiden, ob Theresa May Premierministerin von Großbritannien bleibt. Der Druck auf sie wird immer größer.

Der britischen Premierministerin Theresa May steht erneut eine turbulente Woche bevor. Während der Widerstand gegen ihre Regierungsführung in ihrer eigenen Partei wächst, kämpft May weiter für ihren Brexit-Plan. Am (heutigen) Montag will das Kabinett erneut über das weitere Vorgehen diskutieren.

Dabei könnten Regierungsmitglieder May zum Rücktritt auffordern. Diesen Plan unterstützen laut einem Bericht der "Sunday Times" elf Mitglieder ihres Kabinetts. Ziel ist, einen Interimspremier einzusetzen, um den stillstehenden Brexit-Prozess in Fahrt zu bringen.

Mays Führung kann aus der eigenen Partei heraus nicht angegriffen werden. Denn erst vor drei Monaten hatte sie ein Misstrauensvotum der Konservativen überstanden. Sie könnte aber überzeugt werden, dass ihre Position nicht haltbar ...

