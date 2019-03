Eine fulminante Rückkehr an die Börse feierte gestern die Modemarke Levi's. Die Blue-Jeans-Ikone feierte gestern nach rund 30 Jahren ihr Comeback an der Wall Street. Anleger rissen sich förmlich um die Anteilsscheine, was dazu führte, dass Levi's den Ausgabepreis auf 17 US-Dollar erhöhte. Ursprünglich geplant war eigentlich ein Ausgabepreis zwischen 14 und 16 US-Dollar. Doch selbst der erhöhte Ausgabepreis war offenbar noch zu niedrig angesetzt und Levi's-Papiere . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...