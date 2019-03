Enttäuschende Konjunkturdaten liessen die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenschluss vorsichtig werden. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2013. Auch die Daten aus den UA konnten keine Unterstützung bieten, hier fielen die Zinsen für die zehnjährigen Staatsanleihen nach langer Zeit wieder unter die Dreimonatsraten. So mussten alle bedeutenden Indices in Europa mit Einbussen ins Wochenende gehen. Auch in der Sektorenübersicht gab es fast nur Verlierer, Schlusslicht waren die Automobilerzeuger und die Chemiewerte mit Abgaben von jeweils 2,2%. ...

