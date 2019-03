Von den Flugausfällen am Montag sind 2.000 Passagiere betroffen. Eine Gefährdung des deutschen Luftverkehrs bestehe aber nicht.

Wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) will die Lufthansa am Montag am Frankfurter Flughafen 22 Flüge streichen. Dies bestätigte eine Sprecherin am Montagmorgen. Das Unternehmen hatte bereits am Sonntagabend mitgeteilt, dass davon allein bei der Lufthansa an Deutschlands größtem Airport insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...