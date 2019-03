Auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 erwartet die Petro Welt Technologies AG einen Gesamtumsatz von 292 Mio. Euro, dies bedeutet eine Verringerung um 0,5% gegenüber der letzten Prognose von rund 293,4 Mio. am 31. Dezember 2018. Die Entwicklung ist laut Petro Welt auf eine Verzögerung der Fracs im vierten Quartal 2018 zurückzuführen. Extreme Kälte in November und Dezember hätten die Einstellung des Betriebs erfordert, wie es heißt. Für das Jahr 2018 wird ein EBITDA von rund 52 Mio. Euro erwartet, was einer Marge von 17,8% entspricht. Der Rückgang im Vergleich zu dem in der Ad-hoc-Mitteilung vom 31. Dezember 2018 genannten Betrag in Höhe von 62 Mio. Euro würde sich aus gestiegenen Verwaltungskosten, Kosten für ...

