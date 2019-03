Mitte März kämpfte die Allianz-Aktie vier Tage lang mit der psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke von 200 Euro - und hat verloren. Damit scheiterte der Versicherungstitel in den vergangenen eineinhalb Jahren zum vierten Mal an einem nachhaltigen Überwinden dieser Hürde. Bei markanten Tagesschwankungen rutschte der DAX-Wert in den vergangenen Handelstagen deutlich bergab. Und das charttechnische Sentiment dürfte weiterhin negativ bleiben, schließlich löste der Timingindikator Relative-Stärke-Index ... (Jörg Bernhard)

Den vollständigen Artikel lesen ...