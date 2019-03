GBC AG: 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 7./8. Mai 2019 DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 7./8. Mai 2019 25.03.2019 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 7. & 8. Mai 2019 findet die 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Wir freuen uns, auf 40 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Bereits angemeldet: Anleihe-Emittent [1]FinLab AG 1. [1]Noratis AG 1. (Info folgt) https://finlab.de/ https://noratis.de/ [1]artec [1]Funkwerk AG 1. [1]Philion SE 1. technologies AG 1. http://www.funkwerk. http://www.philion. https://www.artec. com/ de/Start.html de/de/home.html [1]Aves One AG 1. [1]GK Software SE 1. [1]Pyrolyx AG 1. https://www.avesone. https://www.gk-softwa http://pyrolyx. com/de/ re.com/ com/en/pyrolyx-ho- me.html [1]Blue Cap AG 1. [1]GoingPublic Media [1]SFC Energy AG 1. https://www.blue- AG 1. https://www.sfc.com/ cap.de/ https://www.goingpu blic.de/ [1]CONSUS Real [1]HELMA Eigenheimbau [1]SMT Scharf AG 1. Estate AG 1. AG 1. https://smtscharf.- https://www.con https://www.helma.de/ com/de/ sus.ag/ [1]Coreo AG 1. [1]InterCard AG 1. [1]Solutiance AG 1. https://www.coreo. https://www.intercard. https://solutiance.- de/ de/de com/ [1]creditshelf [1]KAP AG 1. [1]Stern Immobilien Aktiengesellschaft https://www.kap.de/un AG 1. 1. ternehmen/profil.html https://www.stern-im https://www.credits mobilien.com/ helf.com/ [1]DEAG Deutsche [1]LION E-Mobility AG [1]STS Group AG 1. Entertainment AG 1. 1. https://sts.group/ho- https://www.deag.de/ https://www.lionemobi me-mobile/ lity.de/de/startseite [1]Deutsche [1]M1 Kliniken AG 1. [1]UniDevice AG 1. Grundstücksauktionen https://www.m1-klini http://www.unidevi AG 1. ken.de/ ce.de/ https://www.dga-ag. de/ [1]DFV Deutsche [1]MBH Corporation plc [1]Vectron Systems Familienversicherung 1. AG 1. AG 1. https://www.mbhcorpora https://www.vectron- https://www.deut tion.com/ systems.com/de/ sche-familienversi- cherung.de/ [1]Einhell Germany [1]MS Industrie AG 1. [1]Wallstreet:online AG 1. https://www.ms-indus AG 1. https://www.einhell. trie.de/ https://www.wall com/ street-online.de/ [1]FCR Immobilien AG [1]Mutares AG 1. [1]Weng Fine Art AG 1. https://mutares.de/ 1. https://fcr-immobili- https://wengfineart.- en.de/ com/ [1]Black Pearl [1]mwb fairtrade [1]WOLFTANK Adisa Digital AG 1. Wertpapierhandelsbank GmbH 1. https://www.black AG 1. http://www.wolftank. pearl.digital/ http://www.mwbfairtra com/ de.com/de/home/ Wie gewohnt werden Sie Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB und Pinsent Masons Germany LLP als Rechtspartner der MKK weiterhin in ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. Sie können sich ab sofort für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen unter www.mkk-konferenz.de anmelden. Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt) Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 25.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 791155 25.03.2019 ISIN + AXC0149 2019-03-25/13:11