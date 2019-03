Noch wird in Slowenien ein Großteil der Zahlungen in bar abgewickelt. Dies soll sich jetzt ändern - zumindest wenn es nach Wirecard geht. So hat der deutsche Zahlungsabwickler am Montag bekannt gegeben, dass man Nutzern der Mobile Wallet App mBills der gleichnamigen slowenischen FinTech-Firma künftig Garmin Pay als weitere Zahlungsvariante anbiete.

Dies soll den mBills-Kunden nicht nur mehr Wahlfreiheit beim digitalen Bezahlen verschaffen, sondern auch mehr Benutzerfreundlichkeit ermöglichen, ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...