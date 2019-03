Die HMI bietet auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von Ausstellern (über 6500) und Events (> 1400). Dabei den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderungen für alle Besucher, deren Zahl von der Messeleitung auch für dieses Jahr wieder auf rund 220.000 beziffert wird. Die Messe selbst ist in mehrere Einzelmessen unterteilt.

Die IAMD »Integrated Automation, Motion & Drives« ist ein vom Veranstalter ausgewiesener »Hotspot«. Sie bildet das gesamte Spektrum der industriellen Automation, IT, Antriebs- und Fluidtechnik ab. Vom Maschinenbau über Elektrotechnik und Robotik bis hin zur Prozessautomation. Hier entstehen Synergien zwischen den Branchen - und zwischen Produktion und Intralogistik.

In Zukunft sind alle vernetzt: Lieferanten, Produzenten und Kunden. Jetzt kommt es auf ein starkes Netzwerk zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und IT an. Digital Factory, die Messe für integrierte Prozesse und IT-Lösungen, bietet im Rahmen der HMI ein breites Spektrum an Foren, Tagungen und Sonderveranstaltungen.

In einem zunehmend dezentralen Energiemarkt braucht es innovative Technologien, die das Stromsystem flexibler machen, Sektoren intelligent koppeln und neue Marktteilnehmer einbinden. Auf der Integrated Energy treffen Akteure auf Lösungsanbieter und Entscheider aus Politik und Wirtschaft. Hier wird gemeinsam diskutiert, wie die Energiewende gelingen kann und wie sich die Ladeinfrastruktur von morgen jetzt entwickeln lässt. Eine zentrale Frage ist, wie Industrieunternehmen mit effizienterer Energienutzung enorme Kosten sparen können.

Zulieferer sind ein wichtiger Treiber der industriellen Digitalisierung. Schließlich kann die intelligente Fabrik nur so intelligent sein wie ihre einzelnen Komponenten und Systeme. Außerdem sind die Zulieferer mit ihren innovativen Lösungen auch in digitaler Hinsicht mehr und mehr in die Wertschöpfung ihrer Kunden integriert. Ob Werkstoffe, Verfahren oder Schwerpunktthemen wie der Leichtbau - auf der Leitmesse Industrial Supply zeigen internationale Zulieferunternehmen ...

