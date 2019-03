In der vergangenen Woche veröffentlichte der World Gold Council (WGC) ein Update zur Bedeutung der US-amerikanischen Geldpolitik für den Goldpreis. So weisen die WGC-Analysten darauf hin, dass ein Wechsel von einer restriktiven in eine neutrale Strategie - wie wir sie derzeit sehen - dem gelben Edelmetall in der Vergangenheit meist in höhere Regionen verholfen hat. Manchmal setzte dieser positive Effekt aber nicht sofort ein. Derzeit machen nach Ansicht des WGC drei Aspekte ein Goldinvestment ... (Jörg Bernhard)

