European-Lithium Aktionärsveranstaltung 22.3.19 (1). "Es wird noch viel Geld die Drau hinunterfließen, bis da gefördert wird." meinte ein Besucher, und das sieht auch European-Lithium-Director Stefan Müller so. 250 Mio. Euro wird das Chemiewerk kosten, das man in der Nähe der Mine im Tal bauen will, und das ist keine Kleinigkeit. Andererseits macht es nicht viel Sinn, das Erz zur Veredelung nach China zu schaffen, wie es Australien tut, einige große Firmen wollen ja auch in Europa Batteriewerke bauen, sie werden das Lithium hier brauchen. Warnhinweise also gleich zu Beginn: European Lithium ist keine Siemens, das gibt auch Müller zu, alles hängt hier an dem einen Projekt. Das größte Risiko, das ich sehe: dass European Lithium ...

