ARM ist für viele Hersteller der klare Favorit, besonders im 32-Bit-Embedded-Markt. Die Architektur wird von mehr als 1000 Unternehmen unterstützt, die Chips, Entwicklungstools und Software bereitstellen. Zudem wurden über 100 Milliarden Prozessoren verkauft, welche die ARM-Architektur verwenden. Die meisten der führenden Hersteller bieten Mikrocontroller oder Prozessoren auf ARM-Basis an, wobei es auch geeignete Alternativen gibt. Die beiden bekanntesten sind MIPS und RISC-V.

MIPS war eine der ursprünglichen RISC-Architekturen, welche die Stanford-Universität in den 1980er-Jahren entwickelte und in einer eigenen Firma ausgründete. Als einer der ersten Prozessoren seiner Zeit hatte MIPS großen Einfluss auf die Bildung in Sachen Computerarchitektur.

RISC-V ist noch relativ jung, mittlerweile jedoch als freie und offene Befehlssatzarchitektur (ISA) ein wichtiger Open-Source-Kern. Er wurde für die Verwendung in aktuellen computergestützten Geräten wie Cloud-Computern im Lagerbereich, High-End-Mobiltelefonen und den kleinsten Embedded-Systemen entwickelt, die allesamt ein hohes Maß an Leistung und Energieeffizienz erfordern. RISC-V macht teure Lizenzen überflüssig und bietet Benutzern Flexibilität.

Der Embedded-Mikrocontroller-Markt

Texas Instruments ist ein interessanter Fall. Das Unternehmen verfügt nicht nur über 32-Bit-Mikrocontroller auf ARM-Basis, sondern verwendet auch einen eigenen Kern mit der Bezeichnung MSP430 (Bild 1). Der MSP430 ist für einen sehr geringen Stromverbrauch ausgelegt und daher eine geeignete Option für Anwendungen wie Prozessleitsysteme, wo dies besonders wichtig ist. In diesen Anwendungen müssen die einzelnen Sensoreinheiten sowohl die lokalisierte Datenanalyse als auch die Kommunikation übernehmen. Dies hat dazu geführt, dass Hersteller einen Mikrocontroller in den Sensorknoten integriert haben, um diese zusätzlichen Funktionen zu ermöglichen.

Eine weitere verbreitete 32-Bit-Architektur, die in einer Reihe ...

