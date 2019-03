1600 Jobs stehen auf der Kippe. Die IG-Metall erwartet vom US-Autobauer nun eine klares Bekenntnis für den Ford-Standort im Saarland.

Angesichts des angekündigten Arbeitsplatzabbaus beim US-Autobauer Ford in Saarlouis fordert die IG Metall vom Management ein klares Zukunftsbekenntnis zur Produktionsstätte im Saarland. "Wir wollen eine langfristige Sicherung des Standortes mit Investitionszusagen", sagte der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, anlässlich einer Betriebsversammlung bei Ford am Montag in Saarlouis.

