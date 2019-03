Der Goldproduzent Newmont Mining (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) will an die Aktionäre eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,88 US-Dollar ausschütten, sofern die geplante Fusion mit Goldcorp über die Bühne geht. Als Zahltag wurde der 1. Mai bestimmt (Record date ist der 17. April 2019). Die Aktionäre von Newmont stimmen am 11. April über die geplante Fusion ab und die ...

