Am vergangenen Dienstag stieg die Aktie von Aurora Cannabis bis auf 8,81 Euro und musste für den Rest der Woche eine Korrektur über sich ergehen lassen. Diese kam jedoch nicht von ungefähr. Schließlich hatte der Hype-Wert nahezu eine Kursverdopplung in diesem Jahr erreicht. Knapp 100 Prozent Wertzuwachs in nicht einmal drei Monaten, da kann schon mal auf den Gedanken kommen Gewinne mitzunehmen. Zumal die Aktie einen stark überkauften technischen Zustand erreicht hatte. Bis zum Freitag ist der ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...