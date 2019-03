SIM-Karten werden in der Regel mit Halterungen im üblichen Scheckkarten-Format an die Kunden geliefert. Jetzt will die Telekom als wichtiger SIM-Kartenanbieter die Größe jener Halterungen um die Hälfte verringern, um damit einen Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten, wie der Konzern am Montag bekannt gab.

Somit sorge man im laufenden Jahr für eine Reduzierung des Plastikmülls um 17,5 Tonnen. "Damit ist die Telekom Deutschlands erstes Telekommunikationsunternehmen, das diesen Schritt vollzieht ... (Marco Schnepf)

