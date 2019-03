Heideldruck will seine Agenda zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Prozessen und Produkten beschleunigen - mit einer rund 69 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung und einem neuen Ankeraktionär aus China. Dies kündigte der Druckmaschinenbauer am Montag an.

Kapitalerhöhung - ein alter Bekannter wird Ankeraktionär

Demnach hat man im Zuge der bereits am Freitag platzierten, 25,7 Millionen Aktien (Stückpreis: je 2,68 Euro) das Grundkapital des Konzerns um 9,2 Prozent auf etwa 779 Millionen ... (Marco Schnepf)

