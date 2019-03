Softwareprobleme bei der Flugsicherung in Deutschland: Wegen technischen Schwierigkeiten sollen am Frankfurter Airport 66 von 1.400 Flügen gestrichen werden, so die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Angaben des Flughafenbetreibers Fraport.

Demnach wird vor allem die Lufthansa in Mitleidenschaft gezogen. So muss die Kranich-Airline insgesamt 46 Flüge streichen. Laut einer Lufthansa-Sprecherin seien hiervon etwa 4.500 Passagiere betroffen.

Neue Software soll in Langen Abhilfe ... (Marco Schnepf)

