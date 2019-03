(Im zweiten Satz wird präzisiert, dass die Kali-Volumina voraussichtlich niedriger ausfallen als ursprünglich von K+S erwartet.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für K+S von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die in diesem Jahr geringeren Kali-Volumina als ursprünglich vom Unternehmen erwartet sowie auf schwächere Margen im Salzgeschäft./bek/he

