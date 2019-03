Die Amazon-Aktie startete schwungvoll ins neue Jahr und stieg bis zum 18. Januar um gut 17 Prozent auf über 1.500 Euro. In der Folge kehrte etwas Ruhe ein und die Aktie bewegte sich zumeist seitwärts knapp unterhalb der 1.500-Euro-Marke. Am 5. März stieg das Papier erneut bis zum Januar-Hoch an, konnte dieses jedoch nicht überwinden. Stattdessen kam es zu einer leichten Korrektur.

Erst Anfang vergangener Woche gelang es den Käufern den Kurs der Aktie auf ein neues Jahreshoch ansteigen zu lassen ... (Alexander Hirschler)

