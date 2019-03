Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 25.3. -6,88%, Volumen 59% normaler Tage , S300: startup300 am 25.3. -4,71%, Volumen 84% normaler Tage , STR: Strabag am 25.3. -3,88%, Volumen 86% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 25.3. 1,52%, Volumen 136% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 25.3. 1,55%, Volumen 62% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 25.3. 1,75%, Volumen 61% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Flughafen Wien FLU 37.700 1.75% Mayr-Melnhof MMK 117.800 1.55% KTM Industries KTMI 53.400 1.52% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...