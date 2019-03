Liebe Leserinnen und Leser,

die Börsen sind in vergleichsweise (noch) guter Verfassung. Die Schwierigkeit dieser Tage allerdings ist für Investoren, die wie Sie oder ich Fonds mögen, dass der Brexit ansteht. In welcher Weise es in den kommenden Tagen auch immer weitergeht: Die Fonds sind aus meiner Sicht weitgehend sicher. Kurz ein Überblick:

Die Briten müssten nun den "Deal" mit der EU annehmen. Dann könnten sie zum 22. Mai aussteigen, die Zollunion würde dennoch weiter existieren. Immer ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...