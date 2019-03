Die Deutsche Bank bringt Novum unter Dach und Fach: Wie das Geldhaus am Montag bekannt gab, konnte die von der Bank abhängige Forschungs- und Analysteneinrichtung DB Research erstmals den renommierten StarMine-Award für gleich zwei Regionen erhalten. Demnach wurde man sowohl in Hongkong und China als auch in der gesamten asiatischen Region ohne Japan zum führenden Research-Anbieter gekürt.

Eine Doppelehrung, die bislang keine andere Bank einheimsen konnte, betonten die Frankfurter. Insgesamt ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...