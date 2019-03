Premiumversand, das Streamen von Filmen und Serien sowie unter anderem der Zugriff auf Millionen Songs: Deutsche Amazon Prime-Kunden erhalten für einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von rund 8 Euro mannigfaltige Vorteile - offenbar zu viele Kaufargumente für ein einzelnes Produkt, wie nun die deutsche Monopolkommission monierte.

Wambach will wohl Google-Fall heranziehen

So hat deren Chef, Achim Wambach, gegenüber der "Welt am Sonntag" (WamS) betont, dass man bei Amazon "in Richtung einer ... (Marco Schnepf)

