Für die Aktie des Getränkeherstellers Coca-Cola begann das neue Jahr sehr positiv. Zwar kam es in den ersten Tagen nach der Jahreswende zu leichten Kursverlusten, doch ab dem 9. Januar übernahmen die Käufer die Kontrolle und leiteten eine Aufwärtsbewegung ein. Diese führte am 13. Februar zu einem Anstieg bis auf 44,00 Euro und stieß somit in den Bereich der bisherigen Höchststände vor.

Das Allzeithoch bei 44,49 Euro war zum Greifen nah, doch dann machten die Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...