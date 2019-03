Die Krise bei Wirecard hält schon seit einigen Wochen an. Der Wert leidet darunter, dass es in Asien zu Bilanzfälschungen gekommen sein kann und die Financial Times darüber berichtet. Scheibchenweise. Nun sollte sich ein kleiner wichtiger Schritt ergeben haben, so die Meinung von Analysten. Der Titel hat die Marke von 100 Euro am Montag erneut angegriffen und damit die Chance, sich aus dem tiefsten charttechnischen Loch heraus wieder nach oben zu arbeiten. Das bedeutet, dass die Aktie noch immer ... (Frank Holbaum)

