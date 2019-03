Die Aktie von E.ON konnte am Montag mit einem kleinen Aufschlag die magische Grenze von 10 Euro avisieren. Das Unternehmen schaffte es bis auf 0,1 Euro, diese Marke zu erobern. Im Tageshandel war es wie auch schon am Freitag gelungen, über diese Hürde zu steigen. Damit hat sich aus Sicht der charttechnischen Analysten jede Sorge verflogen. Der Wert ist in einem starken Aufwärtstrend und kann nun bei weiter steigenden Notierungen die nächsten Grenzen angehen. 10,75 Euro gelten als frühere Zwischenmarke, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...