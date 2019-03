Die Aktie von Amazon hatte im frühen Handel in Deutschland einen kleinen Rücksetzer, der verdaut werden musste. Dann aber ging es in den USA wieder nach oben. Dies zeigt, dass die Aktie deutlich stärker ist, als zahlreiche Analysten es derzeit vielleicht vermuten. Denn wirtschaftlich gibt es keine neuen Nachrichten mehr, die dem Wert helfen könnten bzw. die für einen maximalen Anstieg sorgten. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde die Aktie charttechnisch jetzt erst recht in einen ... (Frank Holbaum)

