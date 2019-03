Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BION: BB Biotech am 25.3. -4,04%, Volumen 90% normaler Tage , A8B: Ambarella am 25.3. -3,77%, Volumen 0% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 25.3. -2,90%, Volumen 42% normaler Tage , GPRO: GoPro am 25.3. 1,55%, Volumen 66% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 25.3. 2,45%, Volumen 45% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 25.3. 4,39%, Volumen 180% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Barrick Gold ABR 14.270 4.39% Vipshop 1VPA 7.120 2.45% GoPro GPRO 6.540 1.55% Telekom Austria ...

Den vollständigen Artikel lesen ...