Das Unterhaus in London hat gegen den Willen der Regierung Abstimmungen über alternative Brexit-Pläne erzwungen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass dabei wirklich etwas herumkommt.

Zeichnet sich ein Ausweg aus der Sackgasse ab, in die Großbritannien in Sachen Brexit manövriert hat? Die Abgeordneten des Unterhauses des Parlaments in London scheinen nicht länger gewillt zu sein, den Brexit-Prozess alleine der Regierung von Premierministerin Theresa May zu überlassen. Am Montagabend stimmten sie dafür, noch diese Woche über Alternativen zu Mays Brexit-Deal abzustimmen. Diese Abstimmungen sollen am Mittwoch erfolgen.

Die Abgeordneten haben damit nicht nur Theresa May die Kontrolle über den Brexit-Prozess ein Stück weit aus der Hand genommen. Gleich drei Juniorminister legten ihre Ämter nieder, damit sie gegen die Regierung stimmen konnten. Die wenige Autorität, die May derzeit noch besitzt, schwindet damit noch mehr.

Entsprechend heftig kritisierte das Brexit-Ministerium die Entscheidung der Abgeordneten. Diese hätten mit ihrer Entscheidung "das Gleichgewicht zwischen unseren demokratischen Institutionen umgekehrt" und einen "gefährlichen, unberechenbaren Präzedenzfall für die Zukunft" geschaffen, hieß es in einer Erklärung.

Die Lage in London sah zuletzt hoffnungslos verfahren aus. Die Abgeordneten des Unterhauses haben zwei Mal - Mitte Januar und Mitte März - mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit-Deal gestimmt, den Theresa May Ende des vergangenen Jahres aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat. Da Großbritannien deswegen auf einen chaotischen ...

