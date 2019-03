Apple-Chef Tim Cook peppt die Service-Sparte mit neuen Angeboten auf. Während der Streamingdienst Apple TV+ sehr starker Konkurrenz gegenübersteht, bringt das Geschäftsmodell von Apple News+ Verleger in die Zwickmühle.

Es demonstriert die Macht von Apple, wenn dessen Chef Tim Cook in seiner neuesten Keynote nicht nur eine, sondern gleich drei Branchen angreifen kann. Auch wenn viele Fragen offen bleiben, doch der Vorstoß hat es trotzdem in sich. Zunächst für die Medienbranche: Deren Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern will Cook ein "all you can eat buffet" namens Apple News+ als Geschäftsmodell aufdrücken, wobei die Auswahl und Präsentation der Speisen von Apple bestimmt wird.

Dann den Fernseh-und Filmstudios sowie Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon: Ihnen will Cook mittels Apple TV+ und mit Hilfe von Promi-Kreativen wie Steven Spielberg, Reese Witherspoon oder Jennifer Aniston zeigen, was wirklich gute Inhalte sind und wie Apple diese viel besser vermarkten kann. Auch wenn die Frage nach der monatlichen Abogebühr, die der Konzern für seinen Netflix-Verfolger Apple TV+ verlangen wird, bislang offen bleibt.

Schließlich die Anbieter von Videospielen: Deren Produkte will Apple in einem Service namens Apple Arcade ab Herbst zu einer Flatrate offerieren - ebenfalls zu einem noch ungenannten Preis.

Die Online-Anzeigenbranche muss sich warm anziehen, weil Apple verhindern will, dass sie weiterhin ungeniert das Surf- und Einkaufsverhalten von Internet-Nutzern aufzeichnet, um ihre "maßgeschneiderten Anzeigen" teuer zu verkaufen. Auch die Banken bekommen ihr Fett weg, durch eine Apple-Kreditkarte aus Metall, die statt Flugmeilen oder obskuren Punkten täglich bis zu drei Prozent der Kaufsumme in Form von "echtem Geld" ("daily cash") ausschüttet. Laut Apple-Werbung ist es "eine neue Art von Kreditkarte. Erschaffen von Apple, nicht von einer Bank." Tatsächlich schafft es jedoch auch Apple nicht ohne die bösen Geldinstitute. Partner sind ausgerechnet die US-Investmentbank Goldman Sachs und Branchenriese Mastercard.

Die Druckwelle von Apple ist unterschiedlich stark zu spüren. Für die Banken und Streaming-Anbieter, wie Netflix oder Amazon, ist es eher ein leichtes Wackeln. Apple muss erstmal beweisen, dass es der bessere Kreditkartenanbieter sein kann. Oder zeigen, dass es Netflix wirklich mit selber produzierten Spielfilmen und TV-Serien ...

