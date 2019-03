Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Valneva SE VZ -12% auf 0,066, davor 10 Tage ohne Veränderung , Lukoil -0,57% auf 78,58, davor 7 Tage im Plus (5,42% Zuwachs von 74,97 auf 79,03), Sberbank-2,08% auf 11,31, davor 5 Tage im Plus (5% Zuwachs von 11 auf 11,55), Bertelsmann -0,74% auf 334,5, davor 5 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 329,5 auf 337), CA Immo -0,12% auf 32,7, davor 5 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 30,98 auf 32,74), Xing -1,74% auf 311, davor 5 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 299,5 auf 316,5), DWH Deutsche Werte Holding -1,21% auf 4,9, davor 5 Tage ohne Veränderung , SolarEdge +0,57% auf 37,33, davor 5 Tage im Minus (-7,04% Verlust von 39,93 auf 37,12), Wolford 0% auf 11, davor 5 Tage im Minus (-9,84% Verlust von 12,2 auf 11), Swiss Re +0,21% auf 96,64, davor 5 Tage im ...

