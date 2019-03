Tagesgewinner war am Montag paragon mit 12,46% auf 37,00 (148% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,93%) vor European Lithium mit 5,26% auf 0,08 (222% Vol.; 1W -34,96%) und Varta AG mit 4,40% auf 37,46 (239% Vol.; 1W -0,69%). Die Tagesverlierer: Vectron mit -8,84% auf 10,10 (110% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,26%), SW Umwelttechnik mit -6,88% auf 17,60 (69% Vol.; 1W -6,88%), Mologen mit -5,57% auf 2,29 (17% Vol.; 1W -22,37%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (88746,97 Mio.), Vodafone (30061,5) und BP Plc (26700,07). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Air Berlin (374%), Goldcorp Inc. (294%) und Stratec Biomedical (280%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist paragon mit ...

