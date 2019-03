Sie stellt sowohl Produkte zur Gasdetektion und Gaswarnung vor als auch Lösungen für die Gasanalyse im Prozess selbst.

1: Gase erkennen in HD

Mit der GF620 hat Flir eine tragbare optische Gasdetektionskamera (OGI) mit HD-Auflösung vorgestellt. Sie wurde speziell für die Öl- und Gasindustrie entwickelt und eignet sich für die Erkennung und Visualisierung unsichtbarer Kohlenwasserstofflecks wie Methan und anderer flüchtiger organischer Verbindungen.

Mit der HD-Auflösung bietet die Kamera die vierfache Pixelanzahl gegenüber den Vorgängermodellen. Damit können die Inspektoren flüchtige Kohlenwasserstoff-Emissionen aus größerer und sicherer Entfernung aufspüren als mit geringer auflösenden OGI-Kameras. Die Kamera ist mit einem Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 640×480 Pixeln ausgestattet und für Temperaturmessungen kalibriert. Damit können die Anwender den Wärmekontrast zwischen dem Gas und dem Hintergrundbereich anpassen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Zudem können Wartungsteams die Temperaturmessfunktion nutzen, um elektrische und mechanische Bauteile auf Anzeichen für Verschleiß oder potenzielle Defekte zu überprüfen.

2: Schutz vor gefährlichen Kältemitteln

Der Kältemittelmessfühler Gasdetector IR 220 von Bieler + Lang kommt dort zum Einsatz, wo Kältemittel austreten können. Denn viele synthetische Kühlmittel sind toxisch, klimaschädlich oder gar explosiv. Durch die Kältemittelüberwachung mit Gaswarngeräten lassen sich die Prüfintervalle verlängern. Gaswarngeräte sind somit eine zuverlässige Alternative zu der sehr zeit- und kostenintensiven Dichtigkeitsprüfung von Anlagen. Das Messgerät verfügt über einen besonders langlebigen Sensor sowie eine hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit. Der Sensor des Messfühlers nutzt die Technologie des NDIR (Non Dispersive Infrared), um die Anwesenheit von Kältemitteln zu überwachen. Das Messgerät ist beständig gegen chemische Toxide. Das Messsignal wird nahezu unabhängig von Luftfeuchte und Temperatur gesendet. Der Kältemittelmessfühler erfasst Kältemittelgase von 0 bis 2.000 ppm. Er ist optional auch als Stand-alone-Lösung einsetzbar und funktioniert dann ohne weiteres Equipment.

3: Leckageortung vom Autodach aus

Das mobile Gasleckage-Ortungssystem von ABB Ability arbeitet mit der OA-Icos-Technik (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) und ist besonders empfindlich und präzise. Es kann Lecks bereits aus einer Entfernung von 150 m erkennen. Das System lässt sich auf Pkw, Geländefahrzeuge, Luftfahrzeuge und Drohnen montieren. Es besteht aus einem Analysator zur Messung von Methan und Ethan, einem GPS-System, einem Ultraschall-Anemometer und einer eigenen Software, die verschiedene Gaskonzentrationen in Echtzeit kartiert. Der komplexe Leckortungsalgorithmus der Software verknüpft die gemessenen Gaskonzentrationen (CH4, C2H6) mit den GPS-Koordinaten und der lokalen Windgeschwindigkeit, um so die undichte Stelle zu lokalisieren. Es ist dabei möglich, direkt während der Fahrt zu messen und über eine mobile App zu kartieren. Die Messungen werden im Gerät gespeichert und lassen sich zur zentralen Überwachung in Echtzeit in eine Cloud übertragen.

Typische Anwendungsbereiche sind die Leitungsüberwachung, die Überprüfung von Hauptleitungen und Anschlüssen, die Geruchskontrolle, die Bauprüfung, die Katastrophenevaluation und die Frostgrenzenauswertung.

4: Warngerät als persönliche Schutzausrüstung

Die Mehrgas-Warngeräte Microtector III G888 und Polytector III G999 von GfG warnen im Alarmfall mit 103 dB(A). Anhand unterschiedlicher Tonsequenzen sowie der Signalfarben grün, gelb und rot ist leicht zu erkennen, ob man sich in einer sicheren, belasteten oder gefährlichen Atmosphäre befindet. Die integrierte Ansaugpumpe im Polytector lässt sich durch einfaches Hochschieben der Diffusionssperre aktivieren. Damit werden die Diffusionsöffnungen ...

