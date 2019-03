Am Freitag 29.3. wäre eigentlich der offizielle EU-Austrittstermin für Großbritannien. Mit neuen Fristen versuchen die 27 EU-Mitgliedstaaten aber ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zu vermeiden. Wie es jetzt tatsächlich weitergehen soll, wird das Kabinett in London heute diskutieren. Dabei wird auch der Druck auf Premierministerin Theresa May selbst immer größer. Sollte May weitere Unterstützung für ihr ausgehandeltes Abkommen finden und stimmt das Parlament in . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...