NEW YORK, March 26, 2019erwähnt wird.



Um den gesamten Leitartikel zu lesen, der sich mit den Prognosen für die CBD-Branche nach der Verabschiedung des US-amerikanischen Agrargesetzes auseinandersetzt, besuchen Sie: http://nnw.fm/Q5q5a

Dank der wachsenden Beliebtheit von Cannabidiol, ein Hersteller von pflanzlichen Gesundheits- und Wellnessprodukten, in den letzten Jahren intensiv Gebrauch gemacht haben.

Das Agrargesetz wurde zu einem großen Teil von der wachsenden Nachfrage nach CBD vorangetrieben. Vor einem Jahrzehnt noch eine obskure und nur selten erwähnte Chemikalie, hat sich CBD zu einem wichtigen Verbraucherprodukt entwickelt. … es wurde festgestellt, dass CBD eine Chemikalie mit großem Potenzial für Gesundheit und Wohlbefinden ist, und es wird nun eigenständig vermarktet und in Produkten wie der Wildflower Wellness-Serie verwendet.

Über Wildflower Brands

Wildflower Brands ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver.

Über NetworkNewsWire

NetworkNewsWireZugang zu einem Netzwerk von Informationsverbreitungsdienstleistungen bietet, um alle Zielmärkte, -branchen und

-demografien auf die effektivste Art und Weise zu erreichen,eine ganzheitliche Lösung zur Nachrichtenberichterstattung anbietet. Als vielseitiges Unternehmen mit einem großen Team aus mitwirkenden Journalisten und Autoren ist NNW einzigartig aufgestellt, um für private und öffentliche Unternehmen tätig zu sein, die ein breites Publikum aus Anlegern, Verbrauchern, Journalisten und der Öffentlichkeit erreichen wollen. Indem NNW einen Durchbruch durch die Informationsflut auf dem heutigen Markt schafft, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine unvergleichliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Markenbekanntheit. NNW ist der Ort, an dem Nachrichten, Inhalt und Informationen zusammenkommen. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte https://www.NetworkNewsWire.com .

Bitte nehmen Sie die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse auf der Website von NetworkNewsWire zur Kenntnis, die auf alle Inhalte von NNW zutreffen, unabhängig davon, wo sie veröffentlicht oder erneut veröffentlicht wurden: http://NNW.fm/Disclaimer .

Erhalten Sie sofortige SMS-Benachrichtigungen von NetworkNewsWire

Schicken Sie eine SMS mit "STOCKS" an 77948

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von § 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und § 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle vorausschauenden Aussagen sind von Natur aus unsicher, da sie auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Unternehmensleistungen basieren. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die nur Voraussagen sind und zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Bei der Bewertung solcher Aussagen sollten potenzielle Anleger verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung bezeichnet werden und Sachverhalte, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten dargelegt werden, sorgfältig prüfen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Unternehmensergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen.

Unternehmenskommunikation: