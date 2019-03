Nachdem Apple bereits in der vergangenen Woche einige Neuheiten präsentiert hat, steht heute mit dem neuen Unterhaltungs- und Nachrichtenangebot eine weitere Veröffentlichung an. Damit plant der Kultkonzern eines seiner wachstumsstärksten Geschäfte ausbauen. Apple möchte damit auch seine Abhängigkeit vom Hardware-Geschäft vorantreiben. Tim Cook erklärte jüngst, die Nutzer würde ich iPhones länger behalten als in der Vergangenheit. Aktuell steht das iPhone immer noch für 60 Proze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...