SIKA SE - Sika expandiert in Senegal und startet Mörtelproduktion GAZP RX - Russland trifft Vorbereitungen, eine der wesentlichen Gasleitungen durch die Ukraine von Januar 2020 an nicht mehr zu nutzen. Der staatlich kontrollierte Gaskonzern Gazprom streut in Verhandlungen mit betroffenen Ländern zunehmend Informationen, nach denen vom kommenden Jahr an die Trans-Balkan-Route nicht mehr benutzt werde. Das gefällt der EU und Deutschland nicht. (FAZ S. 15) Deutschland April GfK Konsumklima +10,4; erw. +10,8LPK - LPKF PLANT KEINE DIVIDENDE FÜR 2018, LPKF SIEHT 2019-UMSATZ BEI 130-135 MIO €, EBIT-MARGE 8%-12% JST - JOST WERKE FY DIV/SHR €1.10, EST. €1.12BUND FUTURE ERÖFFNET BEI 165,79 IM EUREX-HANDELNDX1- NORDEX SIEHT ...

