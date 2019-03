Am ersten Handelstag der Woche war die Stimmung weiter nicht von überschäumendem Optimismus geprägt, allerdings konnten sich die Märkte stabilisieren und die Abgaben waren deutlich geringer als zum Ausklang der Vorwoche. Konjunktursorgen waren nach wie vor vorhanden, wurden allerdings durch den überraschend guten deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex um einiges vermindert. Dieser Index war ein klares Signal, dass sich die deutsche Wirtschaft nach dem schwachen zweiten Halbjahr 2018 wieder auf Erholungskurs befindet. So endeten die wichtigsten europäischen Indices mit moderaten Abschlägen. Auch die Börse in London hielt sich mit einem Minus von 0,4% angesichts der festgefahrenen Brexit-Debatte erstaunlich gut. Bei den Sektoren konnten lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...