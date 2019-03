Egal, ob Kuka, Daimler oder Deutsche Bank: Der Einstieg von Investoren aus China am deutschen Aktienmarkt war mit vielen Hoffnungen verbunden. Höchste Zeit für eine erste Bilanz aus Anlegersicht.

Die Ergebnisse der deutsch-chinesischen Kooperation landen am Ende in dieser Schublade. Roland Krapp steht in der Mitte einer 3000 Quadratmeter großen Fabrikhalle auf dem Werksgelände des Druckmaschinenherstellers Heidelberg in Wiesloch. Es riecht nach Farbe, von überall ist das Sausen und Rattern der umstehenden Maschinen zu hören. Krapp zieht die Schublade auf und beginnt zu wühlen: Etiketten mit Goldrand für Bierflaschen, Zahnpasta-Schachteln mit Relief, verzierte Schmuckkartons für Whisky. Die Etiketten wurden von Heidelberg-Maschinen gedruckt, die Kartons von Anlagen des chinesischen Heidelberg-Partners Masterwork gefaltet. Krapp leitet den Vorführraum von Heidelberg. Bevor Kunden eine der millionenteuren Anlagen bestellen, kommen sie mit Testaufträgen hierher. "Es ist wie bei Autos", sagt Krapp, "die wollen Sie ja auch Probe fahren."

Heidelberg-Maschinen belegen aber nur die eine Hälfte von Krapps 3000-Quadratmeter-Reich. In der anderen, wo aus bedruckten Bögen fertige Kartons werden, hat Masterwork seine Anlagen aufgestellt. Seit einigen Jahren arbeitet Heidelberg eng mit den Chinesen zusammen. Zuletzt elektrisierte die Partnerschaft auch Anleger. Denn im Januar wurde bekannt, dass Masterwork für knapp 70 Millionen Euro 8,5 Prozent an Heidelberg kaufen will. Der Aktienkurs des Druckmaschinenbauers sprang am Tag der Bekanntgabe um 14 Prozent nach oben.

Dass Aktien bei Übernahmen steigen, ist bekannt. Unklar ist, was der Einstieg von Investoren aus China deutschen Anlegern mittelfristig bringt. Können sie als Trittbrettfahrer der Staatskapitalisten schöne Gewinne einstreichen? Oder sind Aufkäufer aus China für Anleger gefährlich, weil sie womöglich Firmen ausplündern, Know-how abziehen und sich generell wenig transparent und verschlossen geben?

Komplett geschluckt

Chinesische Investoren, das steht fest, sind an den deutschen Börsen eine Macht. Auf Basis von Daten der Unternehmensberatung EY lässt sich berechnen, dass sie heute etwa an jedem 20. deutschen börsennotierten Unternehmen beteiligt sind. Die Investitionsziele sind oft prominent: Daimler und Deutsche Bank haben chinesische Großaktionäre, Roboterbauer Kuka wurde bereits geschluckt.

Häufig waren die ersten Kursreaktionen auf den Einstieg ähnlich euphorisch wie jüngst bei Heidelberg. Denn Anleger setzten große Hoffnungen in die Engagements der Chinesen. Diese versprechen oft nicht nur Geld, sondern auch Hilfe auf dem für viele Firmen wichtigen, aber immens schwierigen chinesischen Markt. Und sie könnten ihre Beteiligungen später noch mal aufstocken, am Ende gar ein lukratives Übernahmeangebot abgeben.

Bevor etwa der chinesische Haushaltsgerätehersteller Midea beim Augsburger Roboterbauer Kuka einstieg, lag der Kuka-Kurs bei 64 Euro. Dann kauften die Chinesen ein größeres Aktienpaket. Ein knappes Jahr später boten sie 115 Euro, ein Aufschlag von 79 Prozent, um Kuka ganz zu schlucken. Wer das Angebot annahm, verdiente in kurzer Zeit glänzend. Doch das Beispiel Kuka ist keine Blaupause. Einfach darauf zu spekulieren, dass es bei anderen Werten mit chinesischem Minderheitseigner ähnlich läuft, kann für Anleger schiefgehen.

Eine Chance, doppeltes Risiko

Kaum einer weiß das besser als Fabian Leuchtner vom Vermögensverwalter Aguja Capital. Er legt rund 130 Millionen Euro Anlegergeld an und ist auf Sondersituationen wie Übernahmen spezialisiert. So stieg sein Fonds vor zwei Jahren beim hessischen Arzneimittelproduzenten Biotest ein, als ...

