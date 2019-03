Die österreichische KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02) will den Aktionären eine unveränderte Dividende von 0,30 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,56 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. April 2019 in Mattighofen statt. Die KTM Industries-Gruppe steigerte im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz um 2 Prozent auf ...

