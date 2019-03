Die Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Mueller sind beendet - doch nun will der US-Präsident genau diese Ermittlungen untersuchen lassen.

US-Präsident Donald Trump will nach der Veröffentlichung des Mueller-Berichts "verräterische Dinge" prüfen lassen. Er begrüßte am Montag in Washington die von Justizminister William Barr veröffentlichte Kurzfassung der von Sonderermittler Robert Mueller vorgelegten Untersuchung.

Mueller hatte ermittelt, ob Trumps Wahlkampfteam oder Trump selbst 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...