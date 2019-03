Apple werde in dem Markt lediglich als Verfolger und nicht als Anführer auftreten, so das Fazit der Analysten auf die Vorstellung von Apples neuen Video-Streamingdienst. Auch deshalb war die Reaktion an der Börse mau.

Apples mit Spannung erwarteter Einstieg in den bisher von Netflix dominierten Video-Streamingmarkt ist bei Anlegern und Analysten zunächst auf wenig Begeisterung gestoßen. Die Aktie des iPhone-Konzerns gab am Montagabend an der Wall Street 1,2 Prozent nach. Investoren waren vor allem angesichts der wenigen Details zu den neuen Angeboten enttäuscht. Damit musste Apple nach kurzem Intermezzo die Krone des teuersten Unternehmens an der Wall Street wieder an Microsoft abtreten.

"In den USA ist der Streamingmarkt bereits gesättigt und es herrscht eine gewisse Konsummüdigkeit", begründete Analyst Colin Gillis von der Beratungsfirma Chatham Road Partners seine Skepsis. Da spiele es kaum eine Rolle, dass Apple auf mehr Originalinhalte als Netflix ...

