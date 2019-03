Auf seiner Vietnam-Reise wirbt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier um Fachkräfte. Die jungen Leute dort seien motiviert - und besonders technikaffin. Einige deutsche Firmen setzen schon auf die Ausbildung vor Ort.

Konzentriert sitzen etwa 20 junge Frauen und zwei jungen Männer in roten Trainingsjacken über ihre Nähmaschinen gebeugt. In der Produktionshalle rattern ihre und die Maschinen der vielen Näherinnen, die außerhalb von Hanoi im Norden Vietnams Hemden der deutschen Marke van Laack herstellen.

Über der Gruppe hängt ein Schild, "Training Centre" steht darauf. Die Anfang-20-Jährigen werden hier nach deutschem Vorbild in Zusammenarbeit mit der Außenhandelskammer zu Modeschneidern ausgebildet, gerade arbeiten sie an hellblauen Hemden.

Da nähern sich die Direktorin von van Laack in Asien und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Altmaier hat gern mit Menschen zu tun, er geht auch jetzt freundlich auf die jungen Leute zu, begrüßt sie, zeigt Interesse. Warum sie sich für diese Ausbildung entschieden habe, will er von einer der jungen Frauen wissen. Sie kenne Textilunternehmen aus ihrer Heimatstadt, antwortet sie.

Der Wirtschaftsminister ist für zwei Tage in Vietnam und eines der Themen, das er bei seinen Treffen mit seinen vietnamesischen Kollegen anspricht, ist die Fachkräfteeinwanderung. Die Bundesregierung hat im Dezember einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. Die beteiligten Ministerien, neben Altmaiers Haus das Innen- und das Arbeitsministerium, hätten gern, dass das Gesetz Anfang 2020 in Kraft tritt.Gerade hat die Koalition allerdings eine geplante Beratung über das Gesetz verschoben. Union und SPD sind uneins über die geplanten Reformen bei Abschiebungen, die an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gekoppelt werden sollen.

Der Inhalt des Gesetzes: Menschen von außerhalb der Europäischen Union, die gewisse Deutschkenntnisse und berufliche Qualifikationen nachweisen können, sollen leichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...