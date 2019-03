++ EU-Kartellreform könnte nach Europawahlen im Mai eingeleitet werden ++ DE30 kämpft weiterhin in der Nähe der 50-Tage-Linie ++ Airbus schließt mit China Vertrag über 300 Flugzeuge ab ++ Einige Gewinne wurden an den Börsen während der asiatischen Handelszeiten beobachtet. Der japanische Nikkei (JAP255) legte um 2,15% zu, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,07% höher schloss. Andererseits zeigten sich Aktien aus China nicht in ähnlichem Optimismus, da alle wichtigen Indizes aus dem Land heute nach unten tendierten. Dennoch eröffneten die europäischen Aktien den Handel am Dienstag höher. Niederländische und belgische Aktien entwickelten sich in den ersten Handelsminuten besser als russische Aktien, die wiederum am stärksten zurückblieben. Bergbauunternehmen stiegen zusammen mit Banken und Medienunternehmen. Der DE30 konnte gestern nicht über der 11.400-Punkte-Marke schliessen. Der deutsche Leitindex handelt niedriger und testet zum Zeitpunkt des Schreibens den gleitenden Durchschnitt mit 50 Perioden (grüne Linie). Für den Fall, dass die Bullen diese Hürde nicht überwinden ...

