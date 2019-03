In der Vorwoche teilte Gazprom mit, dass Ungarn seine Gasimporte, die das Land von dem Konzern bezieht, 2018 um 9,3 Prozent auf 7,6 Milliarden Kubikmeter aufgestockt habe. Der steigende Trend halte auch 2019 an, hieß es. Zwischen dem 1. Januar und dem 20. März lieferte Gazprom nach eigenen Angaben 1,3 Milliarden Kubikmeter Gas in die Republik, das sei gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018 eine Steigerung von 12,1 Prozent. Doch Gazprom hat offensichtlich noch lange nicht genug - in einem Nachbarland ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...