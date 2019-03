"Wir können auf ein Jahrzehnt gravierender Änderungen und großer wirtschaftlicher Erfolge zurückblicken", erklärt Manfred Stern, der 2008 als erster Europäer in die Geschäftsleitung der europäischen Tochter, Yaskawa Europe, des japanischen Technologiekonzerns berufen wurde. Präsenz in Europa ausgebaut Seit 2010 ist es dem Konzern gelungen die Präsenz in Europa auszubauen. Weiterhin konnte das Management so umstrukturiert werden, dass es über ein Team international erfahrerer europäischer Managern verfügt. "Auf der Basis von zuletzt 600 Mio. EUR Umsatz und mehr als 1.900 Mitarbeitern wollen wir die Geschäftsleitung so aufstellen, dass wir nun die nächsten Schritte in unserer Wachstumsstrategie einleiten können", so Stern weiter. "Bruno Schnekenburger hat in den zurückliegenden Jahren maßgeblich zum Erfolg von Yaskawa in Europa beigetragen und sich daher bestens für die Übernahme der CEO-Position qualifiziert", so Stern, der seine Position im Board des japanischen Mutterkonzerns weiterhin wahrnehmen wird und sich innerhalb von Yaskawa Europe hauptsächlich auf die weitere Vernetzung mit Verbänden, gesellschaftlichen Gruppen und der Politik fokussieren wird. (sf)

